OUTLOUD kündigt neues Album an

Am 14. September wird die Band ihr viertes Album über ROAR! Rock Of Angels Records veröffentlichen. Das Werk wird "Virtual Hero Society" heißen und folgende Lieder enthalten:



1. Fools' Train

2. My Promise

3. Virtual Heroes

4. I Am The One

5. Share My Dreams

6. World-Go-Round

7. We Got Tonite

8. Borrowed Time

9. Live With It

10. …And I Tried

11. Fallen Love

12. Fight On!

Die Scheiber wird erhältlich sein als Digipak CD, schwarzes Vinyl, rotes Vinyl (limitiert auf 100 Exemplare weltweit) und Download. Vorbestellungen können im ROAR Shop aufgegebenn werden.