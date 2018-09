OUTLOUD legt mit neuem Video nach

Aus dem kommenden Album "Virtual Hero Society" kommt die zweite Single mit dem Titel 'I Am The One': Youtube.

Das Album wird am 14. September veröffentlicht werden. Die Band sagt: "Geboren in den späten 70ern, sind wir mit der großartigen Musik der 80er Jahre aufgewachsen, all diesen großen Produktionen mit vielen Keyboards, glänzenden Refrains, verpackt in einem erhebenden Tempo.

'I Am The One' ist der erste Song den wir für das Album "Virtual Hero Society" geschrieben haben und wir haben versucht, genau diesen Zeitgeist einzufangen, und trotzdem unsere üblichen heavy Gitarren und Grooves hinzu zu fügen. Die Texte sind positiv und sprechen über die Kraft von zwei Menschen, wenn sie sich für eine gemeinsame Sache zusammenschließen. That's why we're here for: you and us to bring back the power of Music & Melody in our lives!"