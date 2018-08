OUTLOUD mit neuem Video

Dieses erste akustische Ausrufezeichen aus dem kommenden "Virtual Hero Society" nennt sich 'Virtual Heroes und klingt so: Youtube.

Das Lied ist anfangs eher unscheinbar, wächst aber, ich habe es jetzt dreimal gehört und muss sagen, das Dig macht schon Spaß. Auch das Video ist gelungen, aber ob die Jungs meinen, dass jemand außer den Altrockern noch etwas mit dem Geräusch am Ende des Videos anfangan kann?

Die Band kommentiert wie folgt: "Wir lieben die ganze neue Retro-Welle, aber auf der anderen Seite leben wir nicht in der Vergangenheit. Dieses Video ist repräsentativ für den Sound des neue OUTLOUD-Albums: Es ist alt, aber frisch. Es ist melodisch, aber heavy. Es ist etwas Vertrautes, aber komplett neu. Irgendwo zwischen Guns'n'Roses, Annihilator und Riot haben wir das Gefühl, mit einem wirklich starken Album zur weltweiten Metalszene beigetragen zu haben. "Virtual Heroes" ist definitiv eine der weniger offensichtlichen Melodic / Arena-Rock / AOR Video-Singles. Das Album ist voll von ihnen. Wir wollten den Unterschied machen."

Das vierte Album der Griechen wird am 14. September digital, als CD und als schwarzes Vinyl sowie als auf 100 Stücl limitiertes rotes Vinyl erscheinen und folgende Lieder enthalten:

1. Fools' Train

2. My Promise

3. Virtual Heroes

4. I Am The One

5. Share My Dreams

6. World-Go-Round

7. We Got Tonite

8. Borrowed Time

9. Live With It

10. …And I Tried

11. Fallen Love

12. Fight On!