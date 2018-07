OVERHUNG: Audioclip zur neuen Single 'King Of Dreams'

Die indische Metalband OVERHUNG hat erst im Februar ihr Album "Moving Ahead" auf den Markt gebracht. Nun legt sie mit der Single 'King Of Dreams' nach, die nicht auf dem Langspieler enthalten ist. Bei PureGrainAudio kann man die Nummer als Audioclip antesten. Außerdem gibt es dort auch ein Video zu 'You Think You're So Cool' vom Album.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: overhung king of dreams you think youre so cool clip