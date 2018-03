Die Thrasher aus New Jersey werden am 18.03.2018 die DVD "Live in Oberhausen" über Nuclear Blast herausgeben. Davon gibt es hier als Appetitanreger das Stück 'Hammerhead'.

