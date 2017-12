OVERKILL: D.D.Verni mit Soloalbum

OVERKILL-Basser D D Verni hat sein erstes Soloalbum in trockenen Tüchern und ist auf der Suche nach einem Label, welches das gute Stück veröffentlichen möchte, damit dieses anno 2018 in die Läden kommen kann. Laut D.D. soll das Album all seine Einflüsse von Metal über Punk bis hin zum Classic Rock vereinen, von QUEEN bis hin zu GREEN DAY und METALLICA.



Eine erste Hörprobe bekommt ihr bereits in Form des nachstehenden Lyrikvideos zum Song 'Fire Up'. Auf der Scheibe sollen allerlei prominente Gitarristen zu hören sein, darunter Jeff Loomis (ARCH ENEMY, ex-NEVERMORE), Angus Clark (TRANS SIBERIAN ORCHESTRA), Jeff Waters (ANNIHILATOR), Bruce Franklin (TROUBLE), Mike Romeo (SYMPHONY X), Mike Orlando (ADRENALINE MOB), Steve Leonard (ALMOST QUEEN), und Andre Karkos (DOPE). Außerdem sorgt OVERKILLs früherer Trommler Ron Lipnicki für den Groove.

