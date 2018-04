OVERKILL: Live-Video 'Thanx For Nothin''

Am 18.05.2018 veröffentlicht das Thrash-Powerhouse OVERKILL das Live-Opus "Live In Oberhausen", ein Mitschnitt vom Konzert am 16.04.2016 in der Turbinenhalle 2 in Oberhausen. Gefeiert wurden 25 Jahre "Horrorscope" und 30 Jahre "Feel The Fire". Mit 'Thanx For Nothin'' gibt es nun einen kleinen Vorgeschmack:

https://www.youtube.com/watch?v=JssocguY1oQ

Das Album gibt es in verschiedenen Formaten:

2 CD + Blu-ray Digipak

2 CD + DVD Digipak

LP (Limited edition Splatter, Green, Black)

"Feel The Fire" (Live in Overhausen)

"Horrorscope" (Live in Overhausen)

Tracklist:

01. Coma

02. Infectious

03. Blood Money

04. Thanx For Nothin'

05. Bare Bones

06. Horrorscope

07. New Machine

08. Frankenstein

09. Live Young Die Free

10. Nice Day - For A Funeral

11. Soulitude

12. Raise The Dead

13. Rotten To The Core

14. There's No Tomorrow

15. Second Son

16. Hammerhead

17. Feel The Fire

18. Blood And Iron

19. Kill at Command

20. Overkill

21. Fuck You