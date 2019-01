OVERKILL mit erstem Teil einer Bandhistorie

Das neue Album wird "The Wings Of War" heißen und am 22. Februar erscheinen, aber jetzt können OVERKILL-Fans schon mal einiges über die Band erfahren im ersten Teil der Dokumentation "Welcome To The Garden State": Youtube.

Das neue Album kann bereits bei Nuclear Blast vorbestellt werden. Wer Musik daraus hören möchte, kann sich das aktuelle Video zu 'Last Man Standing' ansehen: Youtube.