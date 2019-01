Das neue Album wird "The Wings Of War" heißen und am 22. Februar via Nuclear Blast erscheinen. Hier, im vierten Teil der Dokumentation "Welcome To The Garden State", plaudert OVERKILL über ihre alten Locations und erklären, was "Social Media" damals bedeutete. Youtube.

