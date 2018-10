OVERKILLs D D Verni - Video jetzt, Soloalbum nächste Woche

OVERKILL-Basser D D Verni hat für sein erstes Soloalbum "Barricade" mit Mighty Music aus Dänemark ein Label gefunden, welches das gute Stück am kommenden Freitag, dem 12.10.2018 veröffentlichen wird. Laut D.D. soll das Album all seine Einflüsse von Metal über Punk bis hin zum Classic Rock vereinen, von QUEEN bis hin zu GREEN DAY und METALLICA.



Eine erste Hörprobe gab es bereits im vergangenen Jahr mit 'Fire Up', nun gibt es jedoch einen veritablen Horror-Video-Clip zum neuen Song 'Night Of The Swamp King':





"Barricade"-Trackliste:



01. Fire Up (Videoclip)

02. Miracle Drug

03. Off My Leash

04. (We are) The Broken Ones

05. Lost In The Underground (Videoclip)

06. The Party of No

07. Night of the Swamp King

08. We Were Young

09. Slow My Ride

10. Heaven Calling

Auf der Scheibe sind allerlei prominente Gitarristen zu hören, darunter Jeff Loomis (ARCH ENEMY, ex-NEVERMORE), Angus Clark (TRANS SIBERIAN ORCHESTRA), Jeff Waters (ANNIHILATOR), Bruce Franklin (TROUBLE), Mike Romeo (SYMPHONY X), Mike Orlando (ADRENALINE MOB), Steve Leonard (ALMOST QUEEN), und Andre Karkos (DOPE). Außerdem sorgt OVERKILLs früherer Trommler Ron Lipnicki für den Groove.