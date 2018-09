OVER THE UNDER: Challenge in Frankfurt

OVER THE UNDER ist eine polnische Band mit Weltrekord im Dauertouren, die Musik zwischen Stilen wie Southern / Groove Metal, Stoner Rock und Blues mit vielen improvisierenden Elementen spielt. Gegründet im Jahr 2013 haben sie eine LP und 2 große Touren hinter sich.

Vor zwei Jahren wagten sie das Experiment: 100% Tour - 100 Gigs in 100 Tagen 2017. Diese Tour war vollständig selbst organisiert von der Band. Die Tour umfasste Polen, Tschechien, Frankreich, England, Belgien, Holland und Deutschland. Dabei ging es nicht nur darum, einen Rekord aufzustellen. Es ging vor allem darum zu beweisen, dass die DIY-Band die größte zusammenhängende Tour in der Geschichte arrangieren und spielen kann und ihre Musik überall verbreiten kann. Diese Tour ist nur ein Anfang der verrückten Ideen der Bands.

Denn jetzt geht es wieder auf Tour. Diesmal ist die Challenge so lange wie möglich jeden Tag ohne Unterbrechung aufzutreten.In Deutschland findet das Konzert am Dienstag, den 18. September 2018 in DAS BETT in Frankfurt statt. Der Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

www.bett-club.de