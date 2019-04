OZZY OSBOURNE: Nachholtermine stehen fest!

Nachdem der "Prince Of Darkness" alle für dieses Jahr anstehenden Konzerte aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen musste, wurden jetzt die Nachholtermine bekannt gegeben. Die neuen Termine finden nun im Februar und März 2020 statt, nur die Show in Frankfurt muss aus terminlichen Gründen komplett abgesagt werden. Neu dazu gekommen sind dafür Auftritte in Dortmund (17.02.) und Mannheim (07.03.). Als Special Guest wieder mit dabei ist JUDAS PRIEST.



Hier die neuen Termine der "No More Tours 2"-Tournee im Überblick:



17.02.2020 Dortmund, Westfalenhalle - Zusatzshow

24.02.2020 Berlin, Mercedes-Benz Arena - (verlegt vom 19.02. 2019)

26.02.2020 Wien, Stadthalle - Zusatzshow

03.03.2020 Hamburg, Barclaycard Arena - (verlegt vom 17.02. 2019)

05.03.2020 München, Olympiahalle - (verlegt vom 13.02. 2019)

07.03.2020 Mannheim, SAP Arena - Zusatzshow

16.03.2020 Zürich, Hallenstadion - (verlegt vom 27.02. 2019)



Der Vorverkauf startet am 3.5. um 10 Uhr.



Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets für die Konzerte in Berlin, Hamburg, München und Zürich behalten ihre Gültigkeit für die Ersatzshows oder müssen bis 14 Tage vor dem jeweils neuen Termin bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.



Tickets für das ersatzlos gestrichene Konzert in Frankfurt können ebenfalls an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.



