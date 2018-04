OZZY OSBOURNE: Setliste der

Die Kollegen des US-amerikanischen Magazins Bravewords haben eine aktuelle Setliste der OZZY-Abschiedstour gepostet. Wow, die liest sich schon gut:

Bark At The Moon

Mr. Crowley

I Don't Know

Suicide Solution

No More Tears

Road To Nowhere

War Pigs

Miracle Man / Crazy Babies / Desire / Perry Mason (Zakk Wylde guitar solo)

I Don't Want To Change The World

Shot In The Dark

Crazy Train

Zugabe:

Mama, I'm Coming Home

Paranoid

Bei uns wird er auch spielen, allerdings ist bislang nur die Show am 28. Juni in Oberhausen angekündigt worden, doch da seine Webseite die Tournee als "2018 - 2020" ankündigt, kommt er bestimmt nochmal wieder.