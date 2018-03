OZZY OSBOURNE verklagt Buchungsagentur

Der Prince of Darkness mag zwar nicht mehr der Jüngste sein, aber er zeigt noch die Zähne. Jetzt hat er das Unternehmen AEG Live verklagt, weil dieses Unternehmen eine Politik verfolgt, bei der ein Künstler, der in der Londoner O2-Arena auftreten will, auch einen Vertrag über einen Auftritt im Staples Center in Los Angeles unterzeichnen muss. Ozzy wirft AEG Live vor, dass dieser Vertrag "seine Freiheit, in einer Halle seiner Wahl zu spielen" einschränken würde. Ursprünglich hatte der britische Sänger einen Deal für seine "No More Tours"-Tour 2019 in London unterzeichnet und damit auch einem Auftritt in besagtem Staples Center zugestimmt, aber kurz darauf über seinen Anwalt Daniel Wall rechtliche Schritte eingeleitet.

