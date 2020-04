OZ im Zeitgefängnis

Die schwermetallischen Skandinavier lassen uns ein weiteres Mal in das kommende Album "Forced Commandments" reinhören. Hier ist 'Prison Of Time': Youtube.

Am 22, Mai wird das Album veröffentlicht werden. Vorbestellungen kann man hier tätigen und dies ist die Trackliste:

1. Goin' Down

2. Prison Of Time

3. Switchblade Alley

4. Revival

5. The Ritual

6. Spiders

7. Long And Lonely Road

8. Liar

9. Diving Into The Darkness (Bonus)

10. Break Out (Bonus)

11. Kingdom Of War (Bonus)

Die Bonussongs sind auf dem CD Digipack, aber nicht auf dem Vinyl.