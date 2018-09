Gestern Abend traten die Maskenmänner von KISS beim Finale von "America's Got Talent" auf, spielten 'Detroit Rock City' und gaben dann zu Protokoll, dass ihre 2019 beginnende Welttourne die allerletzte Rundreise für die Band sein wird. Unter dem Banner "One Last KISS: End Of The Road" möchten die Herren Stanley, Simmons und Co. nach mehr als 45 Jahren gebührend Abschied von ihren Fans nehmen.

Wer, wann, wie und wo - das steht alles noch nicht fest. Wir halten Euch auf dem Laufenden.