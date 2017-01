Out Of Line Weekender 2017

Das wird eine Label-Party der besonderen Art: Vom 31. März bis zum 2. April findet in Berlin der "Out Of Line Weekender" statt. DELAIN, HOCICO, XANDRIA und Co reißen das Astra Kulturhaus ab, flankiert wird das Szene-Festival von einem Party-Floor mit DJ. Wer sonst noch auf dem Weekender spielt?

HOCICO

DELAIN

DIRK IVENS

HÄMATOM

IN STRICT CONFIDENCE

HEIMATAERDE

RUMMELSNUFF

ERDLING

KLANGSTABIL

XANDRIA

UNZUCHT

ESPLENDOR GEOMETRICO

CHROM

ASHBURY HEIGHTS

THE HORRORISTS

HANIN ELIAS

AMDUSCIA

AEVERIUM

THE JUGGERNAUTS

MIKROWELLE

PSEUDOKRUPP PROJECT

Tickets gibt es hier

Quelle: Out Of Line Redakteur: Leoni Dowidat Tags: out of line xandria unzucht delain hocico erdling rummelsnuff heimataerde