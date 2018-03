PADDY AND THE RATS mit Punkrock aus Ungarn

Nicht nur aus Irland, sondern auch aus Ungarn kann Irish Folk Punkrock kommen. Die ungarische Band PADDY AND THE RATS veröffentlicht am 06.04.2018 via Napalm Records/Universal ihr fünftes Album mit dem Titel "Riot City Outlaws".

Zur Einstimmung hat die punkige Truppe ein Video zu dem Song 'Where Red Paints The Ocean' ins Netz gestellt.

Wem es gefällt, der mag sich die folgenden Tourdaten vormerken:

11.05.18 DE - Parsberg / Spectaculum Nordgavia

18.05.18 DE - Drachhausen / Spreewald Rock

29.06.18 DE - Tann (Röhn) / Rockwolf Open Air

27.-28.07.18 DE - Megesheim / Der Krater Bebt

05.08.18 CH - Fehraltorf / Highlandgames

18.08.18 DE - Wuppertal / Feuertal Festival