PAIN OF SALVATION mit neuem Song und Video!

Wie berichtet, veröffentlicht PAIN OF SALVATION das neue Album "Panther" am 28.08.2020 via InsideOutMusic. Nun wurde daraus der erste Song namens 'Accelerator' veröffentlicht, inklusive Video:

https://www.youtube.com/watch?v=5QKmOJl4GXQ

Die Tracklist von "Panther" liest sich wie folgt:

1. ACCELERATOR

2. UNFUTURE

3. RESTLESS BOY

4. WAIT

5. KEEN TO A FAULT

6. FUR

7. PANTHER

8. SPECIES

9. ICON