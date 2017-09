PAIN: Neues Video zu 'Absinthe Phoenix Rising', Tourdates, Meet And Greet Wettbewerb

Peter Tägtgren präsentiert ein neues Video seiner Band PAIN, diesmal zu dem Song 'Absinthe Phoenix Rising' aus dem aktuellen Album Coming Home. Der neue Song ist ein ziemlich poppiges Stück Musik mit wenig metallischem Feeling: Youtube.

Außerdem wurden Tourdates angekündigt, die PAIN mit CORRODED und SAWTHIS absolvieren wird:

26.10.17 DE Münster, Sputnikhalle

27.10.17 FR Paris, Petit Bain

28.10.17 FR Lyon, CCO Villeurbanne

30.10.17 DE Siegburg, Kubana

31.10.17 AT Wörgl, Komma

01.11.17 FR Colmar, LE Grillen

02.11.17 DE Jena, F-Haus

03.11.17 DE Geiselwind, Music Hall

04.11.17 DE Mannheim, MS CONNEXION COMPLEX

05.11.17 DE Obertraubling, Eventhall Airport

06.11.17 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

07.11.17 CH Luzern, Schüür

08.11.17 DE Stuttgart, Universum

09.11.17 DE Bremen, Tivoli

10.11.17 NL Hengelo, Metropool

11.11.17 BE Koksijde, Casino

Wer dabei Peter und die Jungs mal persönlich treffen will, kann dies über einen Wetbewerb tun. Man muss nur einfach seine liebsten drei PAIN-Songs nennen und nimmt an der Verlosung teil (die richtige Antwort ist übrigens 'On Your Knees (Again)', 'Supersonic Bitch' und 'You Only Live Twice'). Mitmachen kann man bei Nuclear Blast.