PALE DIVINE: Cover und Tracklist veröffentlicht

Die US Doomer PALE DIVINE haben das Artwork und die Trackliste ihres neuen, selbstbetitelten Albums bekanntgegeben. "Pale Divine" wird im Laufe des Jahres bei Shadow Kingdom Records erscheinen und von jenem Bild geziert werden, das ihr hier sehen könnt und für das Brad Moore verantwortlich zeichnet.



Die Trackliste sieht wie folgt aus:



1. Spinning Wheel

2. Bleeding Soul

3. Chemical Decline

4. So Low

5. Curse the Shadows

6. Shades of Blue

7. Silver tongue

8. Ship of Fools

