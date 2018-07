PALE DIVINE: Neues Album im November

Am 23. November wird das fünfte Album der Doomer, diesmal einfach "Pale Divine" genannt, über Shadow Kingdom Records als CD, auf Vinyl und Cassette mit diesen Liedern erscheinen:

1. Spinning Wheel

2. Bleeding Soul

3. Chemical Decline

4. So Low

5. Curse the Shadows

6. Shades of Blue

7. Silver Tongues

8. Ship of Fools

Auf der Bandcamp-Seite von Shadow Kingdom Records kann man das Lied 'Spinning Wheel' schon hören und das Album digital vorbestellen.