PALE MISERY veröffentlicht Debüt

"Black Candles And Gutter Scum" ist digital erschienen und kann über die PALE MISERY-Bandcamp-Seite für passende $6,66 bestellt werden. Die Band aus Lousiana hat diese Lieder auf ihren ersten Release zu bieten:

1. Devoured 05:08

2. Live Fast and Die 03:31

3. No Choice 03:04

4. The Only Cure 02:56

5. Quiet 01:56

6. Hope is a Mistake 04:33