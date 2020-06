PANDRADOR: Neues Album

Am heutigen Tag ist das Debüt-Album "Ov Rituals, Ov Ancestors, Ov Destiny" der polnischen Death-Metal-Band PANDRADOR erschienen. Die Band hat das komplette Album bei Youtube als Stream zur Verfügung gestellt. Das Album kann via Bandcamp geordert werden.



Die Tracklist liest sich so:

Chapter I: Ov Rituals:

1. The Oath - 0:00

2. Tiwaz - 01:22

3. Uppsalablot - 06:46

Chapter II: Ov Ancestors:

4. Valgrind - 11:20

5. Anno Domini 793 (Lindisfarne) - 15:05

6. Miklagardr - 19:32

Chapter III: Ov Destiny:

7. Baldr - 23:19

8. Pandradr - 28:12

9. Tordenskrall - 31:51

Quelle: Focusion Redakteur: Swen Reuter Tags: pandrador tiwaz ov rituals ov ancestors ov destiny