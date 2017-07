PANTALEON: Drittes Video aus

Die deutschen Prog-Metal-Debütanten von PANTALEON haben zu 'The Condemned' aus ihrem kürzlich erschienenen Album "Virus" ein weiteres Video bei YouTube online gestellt. In dieser Aufnahme ist erstmalig der neue Sänger Till Sauer zu hören, der erst nach Fertigstellung des Albums in die Band eingestiegen ist.

