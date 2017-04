PANTALEON: Erster Vorbote zum Album bei YouTube

Mit einigen Demos und EPs sind sie schon in Erscheinung getreten, und am 16. Juni wollen die deutschen Prog Metaller von PANTALEON ihren ersten Langspieler "Virus" veröffentlichen. Der Titel 'Slaves To Ourselves' kann jetzt schon bei YouTube angetestet werden. Die Tracklist im einzelnen:



1. Virus

2. Wake Up

3. Condemned

4. Slaves To Ourselves

5. March Of The Titans

6. The Only One

7. Winter’s Sun

8. Recovery

