Nach dem Audioclip von 'Slaves To Ourselves' hat die deutsche Prog-Metal-Gruppe PANTALEON nun einen echten Videoclip zu 'Wake Up' bei YouTube veröffentlicht. Beide Stücke sind vom Album "Virus", das für den 16. Juni angekündigt ist.

Quelle: http://www.cmm-marketing.com/new Redakteur: Stefan Kayser Tags: pantaleon wake up virus video clip youtube