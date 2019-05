PANZERFAUST geht auf

Eisenwald schicken düstere Klänge durch Europa: Im Juni steigt die "The Spectral Storm Tour" mit Panzerfaust und UADA. Das sind die bislang feststehenden Termine:

12.06. Nürnberg, Matrixx

15.06. AT-Graz, Explosiv

23.06. Hamburg, Bambi Galore

27.06. Erfurt, From Hell

28.06. Friesack, Under The Black Sun 2019

29.06. Bischofswerda, East Club

30.06. Göttingen, TBA

03.07. CH-Zürich, TBA