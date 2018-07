PANZER SQUAD: Albumdetails

Die Thrasher aus Osnabrück haben einen Deal mit Testimony Records ergattert und werden am 31. August ihr Debüt "Ruins" veröffentlichen. Auf der Bandcampseite der Kapelle gibt es bereits den Song 'Extinction' zum Kennenlernen. Erinnert mich zu Beginn ein bisschen an frühe DESTRUCTION, nur brutaler. Das Album wird es als CD und in limitierter Auflage von 100 Stück in gold und 200 Stück in schwarz geben. Allen gemeinsam wird aber diese Trackliste sein:

1. Extinction

2. Death Toll

3. Escapist

4. Sewer Rat

5. Societal Funeral

6. Singular Purpose

7. Shut in

8. Victims Of War

9. Delusionist

10. Approaching The End

11. Zombie Shot

12. After The Bombs

13. Warsystem (Shitlickers Cover)