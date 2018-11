PAPA ROACH: Dritte Hörprobe, erste Festivalauftritte

Bald wird "Who Do You TRuist?" erscheinen, das zehnte Album der US-Rocker. Mit 'Not The Only One' gibt es nun nach zwei Videos (hier kann man beide sehen und hören) noch einen Vorgeschmack: Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. The Ending

2. Renegade Music

3. Not The Only One

4. Who Do You Trust?

5. Elevate

6. Come Around

7. Feel Like Home

8. Problems

9. Top Of The World

10. I Suffer Well

11. Maniac

12. Better Than Life

Für 2019 wurde die Band bereits für mehrere Festivals im deutschsprachigen Raum bestätigt:

13.06. - 16.06.2019 - Nova Rock Festival, Österreich

13.06. - 15.06.2019 - Greenfield Festival, Schweiz

21.06. - 23.06.2019 - Hurricane Festival, Deutschland

21.06. - 23.06.2019 - Southside Festival, Deutschland