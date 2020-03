PARADISE LOST: Erste Single 'Fall From Grace' veröffentlicht

Am 15.05.2020 wird PARADISE LOST das sechzehnte Album "Obsidian" via Nuclear Blast veröffentlichen. Daraus hat die Band nun mit 'Fall From Grace' die erste Single nebst Video veröffentlicht.



Nick Holmes sagt dazu: "Als globale Krise betrifft Covid 19 alles und jeden, inklusive jeden einzelnen Aspekt des Musikbusiness. Daher hat unser Label Nuclear Blast uns die Möglichkeit angeboten, unser Album 'Obsidian' später im Jahr zu veröffentlichen. Nachdem wir darüber nachgedacht haben und angesichts der Tatsache, dass die Livemusikbranche derzeit zum Erliegen gekommen ist, denken wir, dass es unnötig ist, unseren Release zu verschieben, da wir denken, dass unsere Fans sicherlich nicht länger warten wollen. Musik kann in jeder Umgebung genossen werden und daher bleiben wir bei unserem Releasedatum am 15. Mai 2020, und hoffen dass dieses Album euch aufmuntern wird und ein Silberstreifen am Horizont in diesen dunklen Zeiten sein wird! Danke für euren unermüdlichen Support in all den Jahren und wir sehen euch on the road!"



Die Tracklist liest sich so:

1. Darker Thoughts

2. Fall From Grace

3. Ghosts

4. The Devil Embraced

5. Forsaken

6. Serenity

7. Ending Days

8. Hope Dies Young

9. Ravenghast

