PARADISE LOST:

Die durchaus umstrittene, weil für die Band höchst ungewöhnliche 1999er Scheibe der Briten wurde überarbeitet und neu abgemischt. Bei dieser Ausgabe ist auch erstmals eine Vinylversion am Start, die es in schwarz, klar und mint gibt. Der Vorverkauf im Nuclear Blast Store ist bereits angelaufen, die Trackliste ist die gleiche wie zuvor:

1. So Much Is Lost

2. Nothing Sacred

3. In All Honesty

4. Harbour

5. Ordinary Days

6. It's Too Late

7. Permanent Solution

8. Behind The Grey

9. Wreck

10. Made The Same

11. Deep

12. Year Of Summer

13. Host