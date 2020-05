PARADISE LOST in den Charts

Ich schaue da ja nicht so häufig nach, obwohl mittlerweile immer mehr Metal-Alben auch in den Ranglisten auftauchen und vor allem auf recht hohen Plätzen. Jetzt hat es PARADISE LOST erwischt mit ihrem Album "Obsidian", in Deutschland auf Platz 2 und auch sonst... seht selbst:

Finland #2

Germany #2

Switzerland #4

Austria #5

Poland #5

Scotland #6

Belgium #11

Netherlands #31

Portugal #31

UK #32

Italy #59

Sweden #62

USA [Billboard Charts] #78

Die Band dazu: "Wir haben ein überwältigendes Feedback zu Obsidian erhalten und die weltweiten Chartergebnisse sind ebenfalls fantastisch, also vielen Dank an jeden, der das Album gekauft und uns unterstützt hat. Seid versichert, wir werden zurückkehren und so viel wie möglich spielen und touren, sobald es uns erlaubt ist!"

Wir gratulieren!