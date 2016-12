PARADOX: Reunion nach 28 Jahren

Nach geschlagenen 28 Jahren hat sich das deutsche Speed-Metal-Flaggschiff PARADOX in Originalbesetzung reformiert: Charly Steinhauer (Gesang/ Gitarre), Markus Spyth (Gitarre), Roland Stahl (Bass) und Axel Blaha (Schlagzeug). In dieser Besetzung hat PARADOX das viel umjubelte Debütalbum "Product Of Imagination" von 1987 sowie den Nachfolger "Heresy" eingespielt.

Mit wechselnder Hintermannschaft hat Charly Steinhauer seitdem einigermaßen regelmäßig weitere Scheiben auf den Markt gebracht, unter anderem "Pangea" in diesem Jahr, nur auf den Bühnen war die Band aus gesundheitlichen Gründen nur sporadisch zu sehen. So wird der Auftritt auf dem BANG YOUR HEAD 2017 nicht nur die erste Reunionshow sein, sondern stellt gleichzeitig auch das erste Konzert seit 8 Jahren dar. Daneben ist das Quartett auch für das HARDER THAN STEEL Ende September bestätigt.

In beiden Fällen können sich die Fans auf eine kultige Old-School-Setlist freuen, die ausschließlich aus Songs der ersten beiden Alben besteht.

Bild (c) by Christoph Weiß