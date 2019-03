PARAGON: 'Black Widow' Lyrik-Video online

Die Hamburger Metaller PARAGON veröffentlichten zur hochmelodischen Speed Metal Nummer 'Black Widow' ein erstes Lyrik-Video ihres am 26. April via Massacre Records erscheinenden neuen Albums. "Controlled Demolition", so der Name des Albums, wurde zudem von Piet Sielck (IRON SAVIOR) gemischt und gemastert. YouTube.

