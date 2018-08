Der August scheint für süddeutsche Heavy Metal Bands ein ausgezeichneter Monat zu sein. Nachdem bereits PRIMAL FEAR mit ihrem neuen "Apocalypse" Album sogar bis in die Top Ten der deutschen Albumcharts eingestiegen sind, ziehen die jungen Aalener Melodic-Death-Metaller PARASITE INC. mit ihrer "Dead Or Alive" Veröffentlichung nach und machen es sich auf einem äußerst respektablem 33. Platz gemütlich. Herzlichen Glückwunsch dazu aus der Powermetal.de Redaktion.

