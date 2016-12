PARKWAY DRIVE: Auch 2017 unzerbrechlich

Die Metalcore-Giganten aus Down Under beglücken uns im Frühjahr kommenden Jahres einmal mehr mit einem Gastspiel. Im Gepäck hat PARKWAY DRIVE zum einen ASKING ALEXANDRIA, darüber hinaus zeitweise STICK TO YOUR GUNS, zeitweise DARKEST HOUR und zudem nach wie vor das noch immer aktuelle Album "Ire". Begutachten könnt ihr den Spaß hier:

- mit ASKING ALEXANDRIA, STICK TO YOUR GUNS -

29.03.17 Czech Rep Prague @ Forum Karlín

30.03.17 Austria Tröpolach @ Full Metal Mountain

31.03.17 Germany München @ Zenith - Die Kulturhalle

01.04.17 Slovakia Bratislava @ refinery gallery

03.04.17 Switzerland Zürich @ Samsung Hall

04.04.17 Germany Frankfurt @ Jahrhunderthalle Frankfurt

05.04.17 Germany Bremen @ Pier2

06.04.17 Germany Düsseldorf @ Mitsubishi Electric HALLE

08.04.17 UK London @ O2 Academy Brixton

09.04.17 UK Nottingham @ ROCK CITY

10.04.17 UK Leeds @ O2 Academy Leeds

11.04.17 UK Cardiff @ Cardiff University Great Hall

13.04.17 France Paris @ Le Bataclan

14.04.17 Netherlands Schijndel @ Paaspop

15.04.17 Germany Leipzig @ Impericon Festival

- mit STICK TO YOUR GUNS, DARKEST HOUR -

16.04.17 Austria Linz @ Posthof

17.04.17 Austria Graz @ Orpheum

18.04.17 Hungary Budapest @ Barba Negra Track

20.04.17 Romania Bucharest @ Arenele Romane

21.04.17 Bulgaria Sofia @ Maimunarnika

22.04.17 Greece Thessaloniki @ Principal Club Theatre

23.04.17 Greece Athens @ Piraeus Academy

25.04.17 Spain Barcelona @ Razzmatazz

27.04.17 Spain Madrid @ La Rivier

- anderer Support -

28.04.17 Portugal Lisbon @ Lisboa ao Vivo

30.04.17 Belgium Meerhout @ Groezrock

