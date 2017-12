PARTY.ASAN 2018: VENOM bestätigt!

Im ganzen Adventskalendertrubel sollte nicht untergehen, dass das Party.San mit VENOM einen äußerst unterhaltsamen Act für 2018 aus dem Hut gezaubert hat. Wer noch kein Ticket hat, kann das bei Cudgel.de ändern.

Das bisherige Billing sieht so aus: BENIGHTED, THE COMMITTEE, DEAD CONGREGATION, DESERTED FEAR, EMPEROR, ENDSEEKER, EXCITER, HARAKIRI FOR THE SKY, MASTERS HAMMER, NAILS, POSSESSION, REVENGE, TANKARD, TOXIC HOLOCAUST, UNANIMATED, UNLEASHED, VENOM, WATAIN, WOLFHEART.