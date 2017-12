PARTY.SAN 2018: CARPATHIAN FOREST und PILLORIAN

Das härteste Festival Deutschlands hat in dieser Woche zwei weitere Bands bestätigt: CARPATHIAN FOREST und PILLORIAN. Damit sieht das Billing so aus:

BENIGHTED, CARPATHIAN FOREST, DESERTED FEAR, EMPEROR, ENDSEEKER, EXCITER, HARAKIRI FOR THE SKY, MASTERS HAMMER, PILLORIAN, POSSESSION, REVENGE, TANKARD, THE COMMITTEE, TOXIC HOLOCAUST, UNANIMATED, UNLEASHED, WATAIN, WOLFHEART.

Wer noch kein Ticket hat, kann bei Cudgel.de zuschlagen!