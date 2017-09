PARTY.SAN Festival: THE COMMITTEE und ENDSEEKER bestätigt

Das fette Festival für Hartmetaller hat zwei Bands bekannt gegeben: de Black Metal-Newcomer THE COMMITTEE und die hamburger Death Metaller ENDSEEKER eröffnen den heftigen Reigen, der in der nächsten Zeit sicher noch einige große Namen der Extremmetal-Szene einreihen wird. Das PARTY.SAN 2018 wird vom 9. is 11. August stattfinden. Es gibt bereits Frühbucher-Tickets, auch in verschiedenen coolen Packages mit T-Shirt, DVD oder Flagge. Schaut euch das Ganze mal im Cudgel-Shop an.



Quelle: Party.San Redakteur: Frank Jaeger Tags: party san 2018 partysan 2018 the committee endseeker