PARTY SAN OPEN AIR 2018: Tagesprogramm veröffentlicht

Das Tagesprogramm für das Party.San Metal Open Air 2018 ist ab sofort verfügbar. Aktuell stehen die genauen Spielzeiten noch nicht fest. Aber Achtung: Die Runningorder ist in alphabetischer Reihenfolge. Für die Hauptbühne steht der Headliner an oberster Position.



Aktuell sieht das so aus:



Mainstage



Donnerstag - 09.08.2018

EMPEROR

MASTER’S HAMMER

REVENGE

TOXIC HOLOCAUST

ANAAL NATHRAKH

DEAD CONGREGATION

UNANIMATED

GRUESOME

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US



Freitag - 10.08.2018

VENOM

DYING FETUS

UNLEASHED

EXHORDER

DESERTED FEAR

THE BLACK DAHLIA MURDER

RAM

COFFINS

PILLORIAN

BENIGHTED

THE COMMITTEE

GUINEAPIG



Samstag - 11.08.2018

WATAIN

TANKARD

BRUJERIA

TRIBULATION

PESTILENCE

SADISTIC INTENT

EXCITER

CARPATHIAN FOREST

HARAKIRI FOR THE SKY

WOLFHEART

GRAVEYARD

RAZORRAPE



TENTSTAGE



Donnerstag - 09.08.2018

ENDSEEKER

CRESCENT

EVIL WARRIORS

GUTRECTOMY

GRIM VAN DOOM



Freitag - 10.08.2018

BLOOD INCANTATION

THE SPIRIT

SKELETHAL

ULTRA SILVAM

GOATH



Samstag - 11.08.2018

GORILLA MONSOON

POSSESSION

ESSENZ

OBSCENITY

ENGULFED

HIEROPHANT



Das Party.San steigt vom 9. bis 11. August 2018 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Das Ticket zum Festival gibt es bei Cudgel und weitere Infos auf der Festival-Homepage.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: partysan 2018 metal open air schlotheim flugplatz obermehler running order gorilla monsoon blood incantation endseeker watain tankard harakiri for the sky the black dahlia murder dying fetus venom epmeror revenge