PARTY.SAN OPEN AIR: DESERTED FEAR und WOLFHEART sind dabei!

DESERTED FEAR hat sich zu einer echten Hausnummer im deutschen Death Metal gemausert. Seitdem ich sie mal auf dem Summer Breeze gesehen habe, muss ich sagen, das sie ganz zurecht so hoch gehandelt werden. Auf dem PARTY.SAN 2018 werden sie das sicher wieder beweisen. Außerdem dabei: WOLFHEART aus FInnland, die eher düster daherkommen und ihren Death mit Doom auflockern. Tickets für das Event, das von 9. bis 11. August 2018 in Schlotheim stattfinden wird, kann man auf der Festivalseite erwerben.

Hier ist das gesamte bisherige Billing: BENIGHTED, DESERTED FEAR, EMPEROR, ENDSEEKER, EXCITER, HARAKIRI FOR THE SKY, MASTERS HAMMER, POSSESSION, REVENGE, TANKARD, THE COMMITTEE, TOXIC HOLOCAUST, UNANIMATED, UNLEASHED, WATAIN, WOLFHEART.