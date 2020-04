PARTY.SAN abgesagt

Es kommt nicht unerwartet, leider hilft auch Extreme Metal nicht gegen das Virus. Deswegen wurde heute auch das Party.San Open Air abgesagt. Hier ist der Wortlaut:

Liebe Party.Sanen,



Nach der Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen bis zum 31.August 2020 zu untersagen, müssen wir euch leider mitteilen, dass das Party.San Metal Open Air 2020 nicht stattfinden wird.



Wir unterstützen natürlich die Entscheidung von Bund und Ländern zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern auf Festivals voll und ganz. Wir werden euch in den nächsten Tagen mit allen wichtigen Infos hinsichtlich bereits gekaufter Tickets und dem neuen Termin des Festivals in 2021 versorgen, bitten euch aber um etwas Geduld um alle Möglichkeiten ausreichend prüfen zu können.



Nach 25 Jahren Party.San Metal Open Air ist dies der schwärzeste Tag unserer Geschichte. Wir vertrauen auf eure Loyalität und euer Wohlwollen um zum gegebenen Zeitpunkt erneut die Pforten der Hölle mit und für euch öffnen zu können.



Bleibt gesund - bleibt uns treu and stay Metal



Mieze, Jarne & die gesamte Party.San Crew