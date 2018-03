PARTY.San 2018: Zwischenbilanz

Vom 09.08. bis 11.08.2018 findet das etablierte Party.San-Open Air statt. Hier treffen sich vor allem die Gitarrenfreunde, die die härteren Gangarten des Genres bevorzugen: Death Metal, Dark Metal, Black Metal, Thrash Metal, Grind Core, Crust Core, Power Violence. Das Line Up ist bereits sehr hochkarätig angewachsen. Nach der Absage von NAILS sind ANAAL NATHRAKH und OUR SURVIVAL DEPENDS ON US eingerückt. Tickets gibt es hier zu erwerben, das sind die Argumente zur Teilnahme:

ANAAL NATHRAKH

BENIGHTED

CARPATHIAN FOREST

COFFINS

DEAD CONGREGATION

DESERTED FEAR

DYING FETUS

EMPEROR

ENDSEEKER

ENGULFED EVIL WARRIORS

EXCITER

EXHORDER

GRIM VAN DOOM

GRUESOME

GUINEAPIG

HARAKIRI FOR THE SKY

HIEROPHANT

MASTERS HAMMER

OBSCENITY

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US

PESTILENCE

PILLORIAN

POSSESSION

RAM

REVENGE

SADISTIC INTENT

SKELETHAL

TANKARD

THE BLACK DAHLIA MURDER

THE COMMITTEE

TOXIC HOLOCAUST

TRIBULATION

UNANIMATED

UNLEASHED

VENOM

WATAIN

WOLFHEART

