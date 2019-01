PENDULUM OF FORTUNE: Erster Album-Teaser online

PENDULUM OF FORTUNE, um seine beiden Gründungsväter Bodo Schopf am Schlagzeug (Ex THE MICHAEL SCHENKER GROUP, Ex THE SWEET) und Ausnahme-Sänger David Readman (PINK CREAM 69, Ex VOODOO CIRCLE, Ex ALMANAC), präsentieren einen ersten Teaser ihrer kommenden Scheibe "Return To Eden". Erhältich ist diese ab dem 08. März über El Puerto Records.