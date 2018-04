PENNYWISE: Video zu 'Won't Give Up The Fight'

Das neue Album wird am 20. April über Epitaph Records erscheinen. Hier ist mit 'Won't Give Up The Fight' schon einmal ein Vorgeschmack auf "Never Gonna Die": Youtube.

Auf dem Album, das hier vorbestellt werden kann, werden folgende Stücke stehen:

1. Never Gonna Die

2. American Lies

3. Keep Moving On

4. Live While You Can

5. We Set Fire

6. She Said

7. Can't Be Ignored

8. Goodbye Bad Times

9. A Little Hope

10. Won't Give Up The Fight

11. Can't Save You Now

12. All The Ways U Can Die

13. Listen

14. Something New