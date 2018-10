PERCIVAL: Neu Single, Tour

Üblicherweise ist das Lob, dass es jemand "unter die letzten Teilnehmer bei "The Voice Of Germany" geschafft hat" für mich eher ein Grund, denjenigen links liegen zu lassen, aber ich habe mal reingehört in ein Video des gebütigen US Amerikaners PERCIVAL und siehe da, das rockt tatsächlich. Hört mal selbst rein in 'Little Finger': Youtube.

Unerwartet rockig, oder? Zu sagen hat er auch etwas, wenn er in diesem Song auch gelegentlich ein wenig geschmacklos mit Trump abrechnet. Eine zweite Kostprobe in Form von 'Killing Butterflies' ist musikalisch dann eher bei dem, was ich erwartet hätte, aber auch das steht beidfüßig fest auf Rockboden: Youtube.

Der Künstler sagt dazu: "Wir reden uns unsere eigene Welt als perfekt ein und ignorieren dabei, dass es in dieser Welt eben auch soziale und politische Probleme gibt. Überhaupt beschäftige ich mich in meinen neuen Songs damit, dass wir immer perfekt sein wollen und uns dabei selbst etwas vormachen. Dabei sollten wir die Schmetterlinge, die uns die Sicht auf die Realität versperren, töten, der Realität ins Auge sehen und versuchen, sie besser zu machen."

Ja, da scheint das Sprungbrett "The Voice Of Germany" einem ernstzunehmenden Künstler geholfen zu haben. Gut so. Ob er das auch live umsetzen kann, kann man hier antesten:

10.11. Itzehoe, Lauschbar

11.11. Hannover, Kulturpalast Linden

13.11. Hameln, Die Kneipe

14.11. Leipzig, Tonnellis

15.11. Berlin, Ballhaus

16.11. Dresden, Rosis Amüsierlokal

17.11. Magdeburg-Neustadt, Feuerwache

24.11. Gelsenkirchen, Wohnzimmer

27.11. Köln, Einundfünfzig

28.11. Stuttgart, Keller Club

30.11. Basel – Redrocks

02.12. Konstanz – Rockbar

04.12. Frankfurt, Nachtleben

05.12. Nürnberg, Der Cult

15.02. Passau

20.02. Hamburg, Nochtwache

Übrigens, das Album "Killing Butterfiles" wird erst Anfang 2019 erscheinen.