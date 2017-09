PETER AND THE TEST TUBE BABES: zwei Release-Shows in Berlin

"That Shallot" ist gerade erschienen, da werden die britischen Punk-Buben zwei Gigs am 17. September 2017 in Berlin auf der M.S. Stralau auf nicht ganz so hoher See spielen. Ja, ich weiß, das ist morgen, aber ich habe es eben erst gesehen. Also, nicht motzen, sondern Tickets sichern bei den Spreepunkrockers. Übrigens, das Album kann man bei Sharptone bestellen.

