PETE TOWNSHEND: Erstes Soloalbum wird neu aufgelegt

Am 20.04.2018 erscheint das das erste Soloalbum von PETE TOWNSHEND in einer neuen De-Luxe-Version bei UMG. "Who Came First" war 1972 erschienen. Die Neuauflage enthält unter anderem frühe Versionen für das unvollendete Konzeptalbum "Lifehouse".

Anlässlich des 45. Jubiläums erscheint das Album als erweiterte 2-CD-Edition mit acht bisher unveröffentlichten Titeln. Das Digipak enthält einen neuen, von PETE TOWNSHEND verfassten Begleittext, das Originalposter aus dem Jahr 1972 und ein 24-seitiges Booklet mit seltenen Fotos des Predigers Meher Baba und Pete Townshend in seinem Studio. Das Coverfoto von Fotograf Graham Hughes (der auch das Coverfoto für den WHO-Klassiker "Quadrophenia" gemacht hat) wurde für diese Veröffentlichung aufgearbeitet.

"Who Came First" wurde von Jon Astley remastert, der lange mit PETE TOWNSHEND und THE WHO zusammengearbeitet hat. Auf CD1 befindet sich das remasterte Originalalbum, CD2 enthält insgesamt 17 Songs, darunter unveröffentlichte Titel, alternative Versionen und Liveaufnahmen.