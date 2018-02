PHANTOM WINTER: erstes Stück der Abgrundorgie

Wie angekündigt, wird das neue Album "Into Dark Science" am 02.03.2018 über Golden Antenna Records erscheinen. 'Ripping Halos From Angels' vermittelt einen Höreindruck, der sehr deutlich macht, auf welche dunklen Abgründe und Mächte man sich mit der Musik der Würzburger einlässt.

